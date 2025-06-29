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23:47, 29 июня 2025Спорт

Ушел из жизни заслуженный тренер России по настольному теннису

Заслуженный тренер России по настольному теннису Эдель умер в 76 лет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Заслуженный тренер России по настольному теннису Евгений Эдель умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила Федерация настольного тенниса России на своем сайте.

«Евгений Олегович на протяжении многих лет был одним из лучших тренеров нашей страны. Начав работать в далекие 70-е, он воспитал большое количество высококлассных теннисистов, многие из которых составили славу отечественного настольного тенниса», — подчеркнули в Федерации.

Отмечается, что Эдель тренировал и клубные команды, которые под руководством специалиста не раз становились победителями чемпионатов и кубков России.

В заключение Федерация настольного тенниса выразила соболезнования родным и близким тренера.

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