Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 29 июня 2025Мир

В Британии назвали причину агрессивности по отношению к России

Член Палаты лордов Скидельски: Агрессивность Британии к РФ вызвана ностальгией
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Агрессивность Британии по отношению к России вызвана «имперской ностальгией». Об этом рассказал член Палаты лордов, британский экономист русско-еврейского происхождения Роберт Скидельски в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Агрессивность Великобритания поразительна. Это в какой-то степени связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые восходят не только к холодной войне», — заметил он.

Кроме того, по словам члена Палаты лордов, британское политическое мышление можно назвать воинствующим. В результате, например, в стране отсутствует настоящее движение за мир на Украине, а те деятели, кто призывает к мирному урегулированию конфликта, находятся в изоляции.

Ранее британский дипломат Иан Прауд признал, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал процесс по мирному урегулированию. Сохранение намерений украинских властей присоединиться к НАТО, по его мнению, препятствует любой сделке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении ряда выплат с 1 июля

    Вучич рассказал о снижении инвестиций в страну из-за протестов

    В Кремле назвали хороший повод для встречи Путина и Трампа

    Россиянам назвали пять лайфхаков для контроля аппетита

    Россиянам развеяли популярный миф о вреде мороженого

    Адвокат назвал возможное наказание для задержанных учеников «секс-гуру»

    В ДНР раскрыли военное значение Новоукраинки

    В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

    Союзник США в Азии максимизировал закупки российских угля и газа

    США сняли часть санкций с России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости