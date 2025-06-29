В Британии назвали причину агрессивности по отношению к России

Член Палаты лордов Скидельски: Агрессивность Британии к РФ вызвана ностальгией

Агрессивность Британии по отношению к России вызвана «имперской ностальгией». Об этом рассказал член Палаты лордов, британский экономист русско-еврейского происхождения Роберт Скидельски в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Агрессивность Великобритания поразительна. Это в какой-то степени связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые восходят не только к холодной войне», — заметил он.

Кроме того, по словам члена Палаты лордов, британское политическое мышление можно назвать воинствующим. В результате, например, в стране отсутствует настоящее движение за мир на Украине, а те деятели, кто призывает к мирному урегулированию конфликта, находятся в изоляции.

Ранее британский дипломат Иан Прауд признал, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал процесс по мирному урегулированию. Сохранение намерений украинских властей присоединиться к НАТО, по его мнению, препятствует любой сделке.