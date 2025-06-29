В Кремле назвали хороший повод для встречи Путина и Трампа

Ушаков: 80-летие ООН может стать хорошим поводом для встречи Путина и Трампа

80-летний юбилей Организации объединенных наций (ООН) может стать хорошим поводом для встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. С этим согласился помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в Telegram.

По словам Ушакова, в данный момент рассматривается возможность «по-особому торжественно отметить» юбилей ООН в ходе предстоящего визита российской делегации в Китай. Он подчеркнул, что мероприятия по этому случаю пройдут и в Нью-Йорке, однако по возможной встрече Путина и Трампа должна быть достигнута предварительная договоренность. При этом необязательно диалог лидеров России и США состоится именно там, отметил помощник главы государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что момент для встречи Путина и Трампа наступит после выработки решений и договоренностей в результате переговоров России и Украины в Стамбуле. Он также заявил, что президенты России и США при необходимости готовы позвонить друг другу в любой момент по специальным каналам закрытой связи.

До этого Путин отметил, что встреча с Трампом была бы полезной, однако для этого она должна быть подготовленной.