Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 29 июня 2025Мир

В Кремле назвали хороший повод для встречи Путина и Трампа

Ушаков: 80-летие ООН может стать хорошим поводом для встречи Путина и Трампа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Susan Walsh / AP

80-летний юбилей Организации объединенных наций (ООН) может стать хорошим поводом для встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. С этим согласился помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в Telegram.

По словам Ушакова, в данный момент рассматривается возможность «по-особому торжественно отметить» юбилей ООН в ходе предстоящего визита российской делегации в Китай. Он подчеркнул, что мероприятия по этому случаю пройдут и в Нью-Йорке, однако по возможной встрече Путина и Трампа должна быть достигнута предварительная договоренность. При этом необязательно диалог лидеров России и США состоится именно там, отметил помощник главы государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что момент для встречи Путина и Трампа наступит после выработки решений и договоренностей в результате переговоров России и Украины в Стамбуле. Он также заявил, что президенты России и США при необходимости готовы позвонить друг другу в любой момент по специальным каналам закрытой связи.

До этого Путин отметил, что встреча с Трампом была бы полезной, однако для этого она должна быть подготовленной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении ряда выплат с 1 июля

    Вучич рассказал о снижении инвестиций в страну из-за протестов

    В Кремле назвали хороший повод для встречи Путина и Трампа

    Россиянам назвали пять лайфхаков для контроля аппетита

    Россиянам развеяли популярный миф о вреде мороженого

    Адвокат назвал возможное наказание для задержанных учеников «секс-гуру»

    В ДНР раскрыли военное значение Новоукраинки

    В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

    Союзник США в Азии максимизировал закупки российских угля и газа

    США сняли часть санкций с России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости