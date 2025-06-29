В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

Ушаков: Встреча президентов Путина и Трампа может состояться в любой момент

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в любой момент, но пока трудно сказать, где и когда. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео доступно в его Telegram-канале.

«Это в любой момент может быть», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи лидеров.

При этом Ушаков подчеркнул, что вопрос о встрече Путина и Трампа на повестке, но пока не перешел в практическую плоскость.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом вполне возможна и российская сторона с удовольствием будет ее готовить.