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12:23, 29 июня 2025Экономика

В России оценили запасы одного из ключевых энергоносителей

Замглавы Минэнерго Исламов: Запасов угля хватит России на тысячу лет
Кирилл Луцюк

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Для того чтобы поддерживать нынешний уровень добычи, запасов угля в России хватит на пять-шесть веков, а если страна не перестанет заниматься геологоразведкой, то и на тысячу лет. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов. Его процитировало ТАСС.

Он не согласился с распространенной точкой зрения, что данный энергоноситель скоро выйдет из употребления. Исламов полагает, что человечество будет использовать уголь всегда. Данный вид топлива, по его мнению, может стать полностью экологичным и чистым.

Ранее выяснилось, что Индия больше чем на 50 процентов нарастила импорт российского угля. Таким образом суммарные объемы поставок вышли на двухлетний максимум.

Кроме того, Россия смогла серьезно увеличить поставки угля в Китай. Этого удалось добиться за счет того, что другой поставщик данного энергоносителя, Индонезия, резко сократил свой экспорт.

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