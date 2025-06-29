В России оценили запасы одного из ключевых энергоносителей

Замглавы Минэнерго Исламов: Запасов угля хватит России на тысячу лет

Для того чтобы поддерживать нынешний уровень добычи, запасов угля в России хватит на пять-шесть веков, а если страна не перестанет заниматься геологоразведкой, то и на тысячу лет. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов. Его процитировало ТАСС.

Он не согласился с распространенной точкой зрения, что данный энергоноситель скоро выйдет из употребления. Исламов полагает, что человечество будет использовать уголь всегда. Данный вид топлива, по его мнению, может стать полностью экологичным и чистым.

Ранее выяснилось, что Индия больше чем на 50 процентов нарастила импорт российского угля. Таким образом суммарные объемы поставок вышли на двухлетний максимум.

Кроме того, Россия смогла серьезно увеличить поставки угля в Китай. Этого удалось добиться за счет того, что другой поставщик данного энергоносителя, Индонезия, резко сократил свой экспорт.