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21:36, 28 июня 2025Мир

Названы катастрофические последствия удара США по Ирану

Политолог Светов: Удар США по Фордо мог вызвать очаги радиоактивного заражения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sha Dati / Globallookpress.com

Атака Соединенных штатов Америки по ядерным объектам Ирана, в том числе и в Фордо, могла вызвать очаги радиоактивного заражения, которые погубили бы огромное количество людей и затронули бы многие страны. Такое мнение в беседе с журналистами RT высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, в конфликте Израиль — Иран — США у него есть обеспокоенность в легкости, с которой некоторые зарубежные спикеры говорили об атаках. Удары по реакторам могли без преувеличения привести к настоящей катастрофе, подчеркнул эксперт. Светов отметил, что американцы били своими глубинными бомбами по центру Фордо.

Говорят, не удалось пробить. А если бы пробили? Какое было бы заражение вокруг? Они играют в свои политические игры, которые могут привести к уничтожению человечества

Юрий Световполитолог

Удары американских Военно-воздушных сил (ВВС) произошли утром 22 июня. Локациями для атаки стали три ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исхафане. Военные США использовали крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подводной лодки США, а также стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, вооруженные бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Ранее выяснилось, почему Вашингтон решил не сбрасывать бомбу на один из этих ядерных объектов.

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