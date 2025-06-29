В центре Антальи загорелись гостиница и несколько зданий

DHA: В квартале Калеичи в историческом центре Антальи загорелась гостиница

В историческом центре Антальи в квартале Калеичи загорелись гостиница и три рядом стоящих с ней здания. Об этом сообщает турецкое агентство DHA, уточняя, что пожар вспыхнул в 12:00 мск.

Причины возгорания пока не называются. Пожарные приступили к тушению огня, но процесс затруднен из-за узких улиц, указали в агентстве.

Генконсульство России в Анталье пока не располагает сведениями о том, находились ли в отеле российские граждане, передает РИА Новости. Данных о пострадавших им не поступало.

Квартал Калеичи расположен в районе Муратпаша. Он окружен морем и сухопутными укреплениями, там находятся здания разных периодов.

Ранее сообщалось о пожаре, произошедшем 13 июня в восьмиэтажном отеле Asrın Beach Hotel в Аланье. Из здания тогда эвакуировали 622 человека. Уточнялось, что огонь вспыхнул в подвальном этаже, где находились сауна и прачечная. Российские туристы в результате происшествия не пострадали.