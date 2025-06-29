Политик Филиппо назвал безумием попытки ЕС ввести новые санкции против России

Попытки лидеров стран Евросоюза ввести новые антироссийские санкции стали безумием. С таким мнением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью RT.

Он указал на плачевное положение дел компании Renault, которая собралась производить дроны на Украине. Филиппо также выразил мнение, что если такой завод все же будет построен, то он сразу станет законной целью для российских бойцов.

«Пусть Renault производит машины во Франции, это уже будет неплохо, сейчас их производится совсем немного», — подчеркнул эксперт.

Ранее в МИД Франции рассказали, что Евросоюз может принять новый пакет санкций против России в ближайшие дни. Жан-Ноэль Барро отметил, что переговоры по этому вопросу уже близятся к завершению.