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23:09, 29 июня 2025Мир

Во Франции назвали безумием попытки лидеров ЕС ввести новые антироссийские санкции

Политик Филиппо назвал безумием попытки ЕС ввести новые санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Попытки лидеров стран Евросоюза ввести новые антироссийские санкции стали безумием. С таким мнением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью RT.

Он указал на плачевное положение дел компании Renault, которая собралась производить дроны на Украине. Филиппо также выразил мнение, что если такой завод все же будет построен, то он сразу станет законной целью для российских бойцов.

«Пусть Renault производит машины во Франции, это уже будет неплохо, сейчас их производится совсем немного», — подчеркнул эксперт.

Ранее в МИД Франции рассказали, что Евросоюз может принять новый пакет санкций против России в ближайшие дни. Жан-Ноэль Барро отметил, что переговоры по этому вопросу уже близятся к завершению.

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