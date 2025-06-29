В МИД Франции назвали сроки согласования нового пакета санкций против России

МИД Франции: ЕС может принять 18-й пакет санкций против России в ближайшие дни

Европейский союз (ЕС) может принять новый пакет санкций против России в ближайшие дни. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу LCI.

По его словам, переговоры по этому вопросу уже близятся к завершению. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что «Европа координирует усилия с американскими сенаторами».

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС на саммите в Брюсселе не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. Он добавил, что работа над ним будет продолжена, она находится на продвинутой стадии.

Вето на новый пакет санкций наложила Словакия. Это лично сделал ее премьер-министр Роберт Фицо.