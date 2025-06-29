Филиппо: Франция должна прекратить выписывать чеки Украине

Франция должна прекратить «выписывать чеки» Украине и участвовать в чужих войнах. Об этом написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, его цитирует РИА Новости.

«Необходимо, чтобы мы прекратили разорять себя в тот момент, когда нам так нужны деньги, и —французы это почувствовали на себе — прекратить отправлять все новые и новые чеки Украине», — заметил он.

По словам Филиппо, поддержка Украины и других стран очень разоряет Францию. При этом французское правительство этими действиями пытается замаскировать внутренние проблемы.

Ранее Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России. По его мнению, введение новых антироссийских санкций неэффективно.