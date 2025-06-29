Марочко: Взятие Новой Кругляковки позволит отрезать ВСУ на западных границах ЛНР

Взятие Новой Кругляковки в Харьковской области Российской армией позволит отрезать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западных границах Луганской Народной Республики (ЛНР). Неочевидные последствия освобождения населенного пункта назвал военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

«Взятие Новой Кругляковки — это прежде всего отрезание группировки украинских боевиков на западных границах ЛНР. В целом ситуация здесь сложная, но наши войска продвигаются и ниже Новой Кругляковки, и юго-восточнее», — сказал он.

По его словам, для того, чтобы нанести серьезный ущерб логистике ВСУ россиянам «нужно очень сильно постараться». Марочко подчеркнул, что взятие населенного пункта Боровая будет «идеальным» вариантом, так как это оставит украинскую группировку «в незавидном положении».

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ контролируют менее 0,5 процента территории ЛНР. Противником заняты районы Новогригоровки (украинское название — Новоегоровка) и кременские леса.