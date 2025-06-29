Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:56, 29 июня 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли массированный удар по селу в ЛНР

Военблогер Рожин: ВСУ намеренно атаковали жилые дома в луганском селе Троицкое
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 июня намеренно нанесли удар по гражданской инфраструктуре села Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он указал, что удару подверглись жилые дома и хозяйственные постройки, здания администрации и центра оказания госулуг (МФЦ). Также полностью сгорел автобусный парк. Осколки украинских снарядов нашли на детской площадке.

«Это не "ошибка", не "случайность" — это осознанная тактика террора, которую ВСУ применяет против мирного населения Донбасса. Цель таких атак — посеять страх среди мирного населения и сделать невозможными переговоры о прекращении огня», — резюмировал военблогер.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ контролируют менее 0,5 процента территории ЛНР. Противником заняты районы Новогригоровки (украинское название — Новоегоровка) и кременские леса. Также «частично серой зоной» он назвал населенный пункт Петровское (украинское название — Грековка).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала массированную атаку по Украине

    Пентагон разочаровался в летающем «всевидящем глазе» из-за СВО

    Военный эксперт назвал неочевидные последствия взятия Новой Кругляковки ВС России

    Обвиненный в изнасиловании сын принцессы рассказал о преступлениях

    По всей Украине объявили тревогу

    На Западе раскрыли подробности об отправленных на Украину танках Abrams

    Популярная порнозвезда скончалась в Лос-Анджелесе

    ВСУ нанесли массированный удар по селу в ЛНР

    В России адвоката впервые лишили статуса за отъезд из страны

    Экс-премьер Украины необычно высказался о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости