ВСУ нанесли массированный удар по селу в ЛНР

Военблогер Рожин: ВСУ намеренно атаковали жилые дома в луганском селе Троицкое

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 июня намеренно нанесли удар по гражданской инфраструктуре села Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он указал, что удару подверглись жилые дома и хозяйственные постройки, здания администрации и центра оказания госулуг (МФЦ). Также полностью сгорел автобусный парк. Осколки украинских снарядов нашли на детской площадке.

«Это не "ошибка", не "случайность" — это осознанная тактика террора, которую ВСУ применяет против мирного населения Донбасса. Цель таких атак — посеять страх среди мирного населения и сделать невозможными переговоры о прекращении огня», — резюмировал военблогер.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ контролируют менее 0,5 процента территории ЛНР. Противником заняты районы Новогригоровки (украинское название — Новоегоровка) и кременские леса. Также «частично серой зоной» он назвал населенный пункт Петровское (украинское название — Грековка).