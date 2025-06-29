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12:42, 29 июня 2025Бывший СССР

Вокзал и поезда на железной дороге в Полтаве оказались повреждены

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Полтаве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Полтаве оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщили «Украинские железные дороги» в Telegram.

В компании заявили, что значительные повреждения получил вокзал «Полтава-Южная». Также ударной волной нанесены повреждения вагонам и административным зданиям, стоящим около железной дороги.

Ранее также Российская армия успешно нанесла удары по промышленным предприятиям в Запорожье. Помимо этого, в ночь на 29 июня войска России начали массированную атаку на объекты Украины с применением ракет и беспилотников.

О готовящейся атаке сотен российских дронов сообщения появились еще вечером в субботу, 28 июня. «Страна.ua» писала, что Украину накроют более 400 «Шахедов».

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