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09:23, 29 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об ударах по промышленным предприятиям Украины в Кременчуге и Запорожье

Россия ударила по промышленным предприятиям в подконтрольном ВСУ Запорожье
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: The State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российская армия ударила по промышленным предприятиям в Кременчуге и подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

По его данным, атакованные предприятия получили повреждения, однако другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 июня Вооруженные силы России начали массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников. Как сообщили военкоры, большая группа дронов «Герань» запущена по центральной и западной части республики. Кроме того, со стороны Черного моря через Херсонскую область наносились удары ракетами «Калибр».

До этого на Украине предупредили о готовящейся атаке со стороны России при помощи сотен дронов и ракет.

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