Захарова: Инициатива об обысках трансгендеров в Шотландии напомнила о кентаврах

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова вспомнила о кентаврах в контексте новой инициативы об обысках трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Шотландии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе задержанные трансгендеры могут требовать в полиции, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела обыскивали полицейские разных полов. Вместе с тем в Шотландии также раскритиковали данную идею, подчеркнув, что она ставит сотрудников в полиции в опасное положение.

«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — так Мария Захарова отреагировала на шотландскую инициативу, которая напомнила ей о мифических животных с телом лошади и торсом человека.

Ранее Мария Захарова шуткой ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу о ситуации с вызовом посла ФРГ в МИД России. По ее словам, главе правительства Германии не перевели необходимую информацию.