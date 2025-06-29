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16:46, 29 июня 2025Мир

Захарова высмеяла шотландскую инициативу о трансгендерах

Захарова: Инициатива об обысках трансгендеров в Шотландии напомнила о кентаврах
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова вспомнила о кентаврах в контексте новой инициативы об обысках трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Шотландии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе задержанные трансгендеры могут требовать в полиции, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела обыскивали полицейские разных полов. Вместе с тем в Шотландии также раскритиковали данную идею, подчеркнув, что она ставит сотрудников в полиции в опасное положение.

«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — так Мария Захарова отреагировала на шотландскую инициативу, которая напомнила ей о мифических животных с телом лошади и торсом человека.

Ранее Мария Захарова шуткой ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу о ситуации с вызовом посла ФРГ в МИД России. По ее словам, главе правительства Германии не перевели необходимую информацию.

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