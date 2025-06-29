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15:31, 29 июня 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности о сбитом американском F-16

Зеленский: Сбитым F-16 ВСУ управлял пилот Максим Устименко
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Американским легким истребителем F16, сбитым 29 июня, управлял пилот Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Устименко, который отбивал массированную атаку российских войск. Подробности о летчике раскрыл украинский президент Владимир Зеленский в Telegram.

Он заявил, что Устименко сбил семь целей, и поручил проверить обстоятельства смерти пилота.

О потере Украиной еще одного истребителя F16 ранее сообщили Воздушные силы ВСУ. По их данным, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Управлявший им летчик не смог катапультироваться.

Как сообщил «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов, всего ВСУ потеряли два или три американских истребителя F-16 и теперь располагают примерно дюжиной самолетов. По его оценке, на Украине остается еще достаточно пилотов, способных управлять этой техникой, поскольку их успели подготовить в предыдущие годы — преимущественно в США.

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