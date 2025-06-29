Жительница Петербурга сняла на видео свое избиение из-за выгула корги без поводка

Жительницу Санкт-Петербурга избили из-за выгуливания корги без поводка

В Санкт-Петербурге местную жительницу избили из-за того, что она выгуливала корги без поводка. Видео нападения, снятое самой пострадавшей, опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно россиянку, которая в грубой форме выражает возмущение из-за того, что владелица собаки выгуливает животное. «Твоя свобода, сука, заканчивается там, где начинается чужая!» — говорит прохожая и после непродолжительной перепалки набрасывается на хозяйку корги.

Как выяснил канал, конфликт произошел во дворе дома на Учительской улице. По словам пострадавшей, корги не представлял опасности и не бросался на других людей, однако возмущенная прохожая, как утверждается, заявила, что в следующий раз «воткнет ее мордой в асфальт, а собаку вырубит с ноги по морде».

Хозяйка собаки заявила, что у нее зафиксировали травмы в области головы, ушибы и множество вырванных волос. С места драки ее увезли в Елизаветинскую больницу. При этом пострадавшая признала, что забыла поводок дома, и сообщила о готовности выплатить штраф. Кроме того, владелица корги обратилась в полицию.

Ранее в Пермском крае житель поселка Чусовской сломал позвоночник 29-летней женщине, которая зашла в магазин с собаками без намордников. Между россиянами началась перепалка, которая переросла в драку. В ходе нее мужчина облил оппонентку пивом, повалил на пол и начал избивать.