Россиянин сломал девушке позвоночник за выгул собак без намордников

В Пермском крае мужчина сломал женщине позвоночник из-за собак без намордников

Житель поселка Чусовской в Пермском крае избил собачницу в продуктовом магазине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в начале января 2024 года. Сообщение в дежурную часть полиции поступило из больницы.

В ведомстве уточнили, что 29-летняя потерпевшая зашла в магазин во время прогулки с собаками. Один из посетителей резко отреагировал на отсутствие намордников у животных. Словесный конфликт перешел в драку, во время которой 42-летний мужчина облил женщину пивом, повалил на пол и избил.

Пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали у нее перелом позвоночника и сотрясение головного мозга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». В ведомстве добавили, что мужчина свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Ранее в Саратове 38-летний местный житель напал на 16-летнюю девочку, которая выгуливала собаку, и сломал ей нос. Его разозлило, что животное без намордника, тогда он избил потерпевшую. Несовершеннолетняя обратилась в больницу.