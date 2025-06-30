28-летняя женщина до последней стадии рака испытывала только один симптом

Metropoles: У англичанки Гардинер рак желудка проявлялся только болью в животе

В Англии врачи диагностировали 28-летней Джорджии Гардинер рак желудка. При этом до последней стадии она испытывала только один симптом данного заболевания, сообщает издание Metropoles.

У Гардинер, которая вела здоровый образ жизни, однажды возникли боли в животе. Она шесть раз обращалась в больницу, но врачи сказали ей, что так проявляется изжога из-за гастроэзофагеального рефлюкса.

В конечном итоге англичанка добилась нескольких дополнительных обследований, в ходе которых медики диагностировали у нее рак желудка уже на четвертой стадии. Специалисты заявили, что не смогут помочь женщине, а жить ей осталось всего около одного года.

Ранее дерматолог Александра Браун рассказала о малоизвестном проявлении рака кожи. По ее словам, многие люди данное заболевание путают с укусом насекомых.