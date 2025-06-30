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15:06, 30 июня 2025Мир

Гордость американцев за США упала до исторического минимума

Опрос: Доля американцев, гордящихся США, достигла рекордно низкого значения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jill Connelly / Reuters

Доля граждан США, испытывающих сильную гордость за страну, достигла рекордно низкого значения в 58 процентов по сравнению с 91 процентом в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Gallup.

«Рекордно низкие 58 процентов взрослых американцев заявляют, что они очень горды тем, что являются американцами, что на 9 процентных пунктов ниже, чем в прошлом году, и на 5 пунктов ниже предыдущего минимума 2020 года», — сказано в комментариях к опросу.

Доля гордящихся страной граждан США за последний год особенно сильно упала среди сторонников Демократической партии (с 62 до 36 процентов) и политически независимых американцев (с 60 до 53 процентов). Также отмечается, что данный показатель уменьшается с каждым последующим поколением граждан: от 83 процентов среди родившихся в 1946 году и ранее до 41 процента среди представителей поколения Z (1997-2012 годы рождения).

Ранее стало известно, что большинство американцев считают Иран «реальной угрозой» безопасности США. В пользу этого утверждения высказалось почти три четверти респондентов.

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