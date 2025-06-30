Азиатская страна довела до максимума импорт российского алюминия

Статслужба Кореи: Майский импорт алюминия из России вырос до максимума

В мае 2025 года импорт российского алюминия в Южную Корею увеличился втрое в годовом выражении и стал максимальным за всю историю торговли двух стран. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Южной Кореи.

Объемы импорта оцениваются в рекордные 126,5 миллиона долларов. Как следствие, Россия поднялась с шестого на второе место в списке главных поставщиков этого металла в Корею. На первой позиции оказался Китай (159,7 миллиона долларов), на второй Австралия (89,2 миллиона). Кроме того, США поставили алюминия на 63,1 миллиона и ОАЭ на 45,2 миллиона долларов.

При этом РФ за год смогла подняться с шестого на второе место среди главных поставщиков алюминия в Корею. В число лидеров также вошли Китай (159,7 миллиона долларов), Австралия (89,2 миллиона), США (63,1 миллиона) и ОАЭ (45,2 миллиона).

До этого сообщалось, что в конце весны поставки поставки российских угля и сжиженного природного газа в Южную Корею также выросли до максимальных. Россия заняла четвертое место в списке главных поставщиков данных энергоносителей в эту азиатскую страну.