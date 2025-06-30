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14:45, 30 июня 2025Экономика

Банк России приготовился изменить уровень еще одной ставки

Заботкин: Банк России может в июле уточнить оценку нейтральной ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России в июле может не только снизить еще больше, чем на предыдущем заседании ключевую ставку, но и уточнить оценку уровня нейтральной ставки, составляющего сейчас 7,5-8,5 процента. О готовности регулятора к такому шагу со ссылкой на его зампреда Алексея Заботкина сообщает «Интерфакс».

Заместитель Эльвиры Набиуллиной, который обычно вместе с ней принимает участие в пресс-конференции по итогам совета директоров Центробанка, напомнил, что соответствующие оценки актуализируются ежегодно в июле, и по итогам предстоящего в конце следующего месяца заседания «в прогнозе это будет видно».

Год назад ЦБ повысил оценку нейтральной ставки с 6-7 до 7,5-8,5 процентов. В апреле 2025-го советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отмечал, что потенциальное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле может стать фактором уменьшения оценки уровня показателя, поскольку «более сдержанная бюджетная политика — это фактор, снижающий оценку нейтральной ставки в экономике». По его словам, речь в этом случае идет о стабилизирующем механизме, влияющем на стоимость длинных денег в экономике.

В контексте работы Центробанков считается, что если ключевая ставка превышает нейтральную (в РФ сейчас она выше в 2,5 раза), то монетарная политика имеет ограничительный характер, если находится ниже — стимулирующий. При этом речь идет о ненаблюдаемой величине, которую на практике можно лишь приблизительно оценить на основе других экономических показателей.

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