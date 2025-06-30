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07:01, 30 июня 2025Бывший СССР

Боец рассказал о попытках ВСУ остановить продвижение Российской армии

ВСУ пытаются остановить продвижение ВС России увеличением расчетов и FPV-дронов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают количество расчетов и FPV-дронов в попытках остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) России на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщил заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады Сергей Зайцев, его слова приводит РИА Новости.

«Противник абсолютно не дает двигаться. Это FPV, это сбросы – примерно по два, по три летающих средства на штурмовика. В каждой лесополке (у ВСУ) по два-три расчета БПЛА – это наблюдатели, это расчет "Бабы-Яги", это расчет "Вампира"», — рассказал Зайцев.

По его словам, операторы дронов ВСУ в случае уничтожения поста меняют дислокацию и продолжают атаковать позиции Российской армии.

Ранее российский боец с позывным Прометей рассказал, что ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих солдат, не позволяя им сдаться в плен.

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