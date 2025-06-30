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06:21, 30 июня 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о заградотрядах ВСУ на основе FPV-дронов

ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих солдат
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают заградотряды на основе FPV-дронов, добивая своих солдат, не позволяя им сдаться в плен. Об этом рассказал российский боец с позывным Прометей, его слова приводит РИА Новости.

«Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, — они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды», — рассказал Прометей.

Ранее командир медицинского отделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Артист рассказал, что ВСУ расстреливали своих солдат, которые пытались отступать из села Комар на границе с Днепропетровской областью.

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