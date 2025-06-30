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18:11, 30 июня 2025Спорт

Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

Бывший тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Федерация фристайла России

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на сайте Федерации фристайла Санкт-Петербурга.

Специалисту было 36 лет. Уточняется, что он погиб при штурме Малиновки (Запорожская область). Васильев командовал десантно-штурмовым подразделением.

«Никита был предан своему делу и спорту. Любил детей, любил трудиться и любил нашу Родину, во имя которой отдал свою жизнь», — говорится в заявлении федерации.

Васильев семь лет работал старшим тренером сборной России по фристайлу. Ему было присвоено звание заслуженного тренера Чувашии.

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