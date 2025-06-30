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22:03, 30 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады указал на место «попрошайкам типа Зеленского» на саммите в Гааге

Депутат Рады Дубинский: Места попрошайкам типа Зеленского на саммите в Гааге нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп, называя участников саммита в Гааге «прекрасными людьми», показывает, как с ними иметь дело.

«Трамп показывает, как с ними иметь дело — давать все, чего они хотят, и ничего не просить взамен. Тогда отношения с США будут хорошими», — отметил он.

Дубинский подчеркнул, что места «попрошайкам типа [президента Украины Владимира] Зеленского в такой модели нет».

«И это уже видно по тому, как клоуна в фуфайке на пуговицах отодвинули на второй план», — заключил он.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский лжет о реальных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Еще 3000 тел украинских солдат из РФ. Ужасные цифры, которые увеличили за два месяца официальные потери на 30 процентов», — написал парламентарий. Он также назвал Зеленского лживым безумцем, заявив, что президент Украины занижает потери путем невыдачи справок о кончине.

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