Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:06, 30 июня 2025Мир

Эрдоган раскрыл подробности нового саммита НАТО

Эрдоган: Следующий саммит НАТО пройдет в Анкаре в июле 2026 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре в июле 2026 года. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство TRT Global.

«На международной арене Турция готовится к саммиту НАТО в Анкаре в 2026 году, где страна подготовит почву для принятия очень важных решений. Очень важно укрепить наши позиции в военном блоке, чтобы быть готовыми противодействовать глобальным угрозам», — отметил глава государства.

с 24 по 25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, который президент США Дональд Трамп назвал отличным и одним из самых результативных в истории.

При этом газета The Times обратила внимание, что одним из «самых печальных итогов» мероприятия стало то, что на встрече лидеры стран — участниц альянса отказались обсуждать военную поддержку Украины, а издание Die Welt назвало президента республики Владимира Зеленского второстепенным актером на саммите в Гааге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Убирайтесь оттуда к черту!» Вэнс провозгласил «доктрину Трампа» во внешней политике. Чем это угрожает России?

    Дубинский рассказал о последствиях попыток затянуть конфликт на Украине

    В Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов СВО

    В Швейцарии заявили о готовности предоставить стадион клубам РФ для международных матчей

    В Сумской области погиб солист украинской группы

    На Западе осудили вечеринку с ванной шампанского в Одессе

    Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР

    Путин поручил привести уровень жизни в Донбассе и Новороссии к среднему по России

    В российском регионе ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников

    Задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ проверят на причастность к массовому отравлению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости