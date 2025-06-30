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18:03, 30 июня 2025Мир

Гарвард вызвал гнев Трампа по одной причине

WSJ: Администрация Трампа пригрозила Гарварду полным лишением финансирования
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Wangkun Jia / Shutterstock / Fotodom

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Гарварду полным лишением государственного финансирования из-за игнорирования администрацией университета проявлений антисемитизма на территории учебного заведения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Неспособность немедленно провести адекватные изменения приведет к потере всего государственного финансирования и продолжит влиять на отношения Гарварда с федеральным правительством. Конечно, университет может продолжать работать без привилегий со стороны государства, и, возможно, это станет стимулом, который поможет Гарварду снова процветать», — отмечается в письме администрации к президенту Гарварда Алану Гарберу.

Также в письме утверждается, что, согласно расследованию, Гарвард знал о притеснениях студентов из Израиля или тех, кто исповедает иудаизм, но относился к этому с «намеренным безразличием».

21 апреля стало известно, что администрация Трампа пришла в ярость из-за отказа руководства учебного заведения внести изменения в свою кадровую и образовательную политику. В связи с этим она планирует урезать финансирование медицинских исследований университета.

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