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12:38, 30 июня 2025Мир

Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах НАТО

Гутерриш назвал странным стремление государств увеличивать расходы на оборону
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: William Reilly / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал странным стремление государств наращивать военный бюджет при одновременном сокращении финансирования гуманитарной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской телекомпании TVE.

«Что я нахожу крайне странным, так это увеличивать расходы на оборону, сокращая расходы на международное сотрудничество и особенно расходы на гуманитарную помощь», — сказал генсек ООН.

Также Гутерриш указал, что растущее неравенство усиливает напряженность в отношениях между развитым Севером и развивающимся Югом.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. «Союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью», — сказано в итоговом заявлении.

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