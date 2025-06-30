Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах НАТО

Гутерриш назвал странным стремление государств увеличивать расходы на оборону

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал странным стремление государств наращивать военный бюджет при одновременном сокращении финансирования гуманитарной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской телекомпании TVE.

«Что я нахожу крайне странным, так это увеличивать расходы на оборону, сокращая расходы на международное сотрудничество и особенно расходы на гуманитарную помощь», — сказал генсек ООН.

Также Гутерриш указал, что растущее неравенство усиливает напряженность в отношениях между развитым Севером и развивающимся Югом.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. «Союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью», — сказано в итоговом заявлении.