Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах НАТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал странным стремление государств наращивать военный бюджет при одновременном сокращении финансирования гуманитарной помощи. Об этом он заявил в интервью испанской телекомпании TVE.
«Что я нахожу крайне странным, так это увеличивать расходы на оборону, сокращая расходы на международное сотрудничество и особенно расходы на гуманитарную помощь», — сказал генсек ООН.
Также Гутерриш указал, что растущее неравенство усиливает напряженность в отношениях между развитым Севером и развивающимся Югом.
Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. «Союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью», — сказано в итоговом заявлении.