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08:30, 30 июня 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины призвал ввести санкции против России по одной причине

Глава МИД Украины Сибига призвал ввести санкции против РФ из-за ударов по стране
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ввести санкции против Москвы из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он заявляет, что действия России якобы доказывают актуальность новых санкций. По мнению Сибиги, они нужны не только Украине, но и Европейскому союзу и США.

Лишение России ресурсов — «проблема трансатлантической безопасности», — заключает дипломат.

Ранее Андрей Сибига рассказал, что Украина намерена ввести санкции против стран, покупающих нефть у России в больших объемах. Тогда он отмечал, что Киев будет инициировать санкционные шаги против российских торговых партнеров.

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