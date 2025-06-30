Глава МИД Украины призвал ввести санкции против России по одной причине

Глава МИД Украины Сибига призвал ввести санкции против РФ из-за ударов по стране

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ввести санкции против Москвы из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он заявляет, что действия России якобы доказывают актуальность новых санкций. По мнению Сибиги, они нужны не только Украине, но и Европейскому союзу и США.

Лишение России ресурсов — «проблема трансатлантической безопасности», — заключает дипломат.

Ранее Андрей Сибига рассказал, что Украина намерена ввести санкции против стран, покупающих нефть у России в больших объемах. Тогда он отмечал, что Киев будет инициировать санкционные шаги против российских торговых партнеров.