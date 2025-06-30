Кремль анонсировал совещание Путина по новым регионам России

Песков: Путин 30 июня проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 июня, проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Ближе к вечеру ожидаем, что Путин проведет очное совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ», — сказал Песков.

Планы властей России по развитию новых регионов, как отметил пресс-секретарь президента, амбициозные. Уже много сделано, однако сохраняется огромный масштаб проблем по «понятным причинам», добавил он.

Помимо совещания, у Путина на 30 июня также запланировано открытие ряда объектов. О каких именно идет речь, официальный представитель Кремля не уточнил.