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16:38, 30 июня 2025Бывший СССР

МИД России вызвал посла Азербайджана

МИД России вызвал посла Азербайджана из-за задержаний российских журналистов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Министерство иностранных дел (МИД) России вызван посол Азербайджана Рахман Мустафаев из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов. Об этом сообщили в дипведомстве, передает РИА Новости.

«В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана», — сообщил российский МИД.

Ранее в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание офиса и заявили о проведении операции.

Позже стало известно о задержании российских силовиков, якобы работавших в информагентстве под прикрытием. Официальные комментарии от азербайджанской стороны по ситуации пока не поступали.

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