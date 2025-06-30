МИД России вызвал посла Азербайджана из-за задержаний российских журналистов

В Министерство иностранных дел (МИД) России вызван посол Азербайджана Рахман Мустафаев из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов. Об этом сообщили в дипведомстве, передает РИА Новости.

«В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджана», — сообщил российский МИД.

Ранее в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание офиса и заявили о проведении операции.

Позже стало известно о задержании российских силовиков, якобы работавших в информагентстве под прикрытием. Официальные комментарии от азербайджанской стороны по ситуации пока не поступали.