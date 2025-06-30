Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:01, 30 июня 2025Из жизни

«Я потерял 80 процентов кожи, у меня чужие лицо и руки». Мужчина попал в жуткую аварию и рассказал о загробном мире

В США мужчина с пересаженным лицом заявил о видениях загробной жизни в коме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: People / YouTube

Джо Димео из США в 2018 году попал в автокатастрофу, получив ожоги 80 процентов поверхности тела. Молодой мужчина выжил, ему сделали пересадку лица, в интервью People он поделился подробностями пережитого.

На момент несчастного случая, который произошел ранним утром, сразу после того, как Джо отработал ночную смену, ему было 18 лет. Он заснул за рулем своего авто и очнулся через несколько месяцев в ожоговом отделении. Хотя сразу после аварии он был без сознания, мужчина утверждает, что в больнице мог слышать людей вокруг. Когда ему меняли бинты, он испытывал боль, она ему даже снилась. «Они не собираются тебя мучить, они просто снимают повязки, но все равно больно», — поделился Джо.

Как сложилась жизнь Джо после операции

Люди часто спрашивают его, видел ли он загробную жизнь, пока был в коме.

Я выгуливал свою собаку. (...) Я подумал: «О, вот оно что. Думаю, это и есть загробная жизнь — просто я гуляю со своей собакой по бесконечному холму»

Джо Димеопострадавший в автокатастрофе

В 2019 году Джо познакомился с доктором из Нью-Йоркского университета в Лангоне, который счел его хорошим кандидатом для пересадки лица и обеих рук. Все понимали, что это рискованная операция — двум предыдущим пациентам она была проведена неудачно. Джо повезло, ему пересадили лицо 47-летнего донора. Вскоре после операции он встретил медсестру Джессику, которая позже стала его женой. Девушка услышала о нем от одного из своих преподавателей в школе медсестер и посмотрела документальный фильм, снятый о трансплантации.

Я помню, как смотрела на его фотографии до и после и думала: «Черт возьми, это отстой. Он был красивым парнем»

Джессикажена Джо Димео

Фото: @joeroydimeo

Хотя пара регулярно сталкивается с осуждением, сам Джо считает, что худшая часть его жизни привела в итоге к лучшему. «Я потерял 80 процентов кожи, у меня чужие лицо и руки. (...) Но ведь я нашел спутницу жизни, и если бы со мной не произошел несчастный случай, я, вероятно, все еще был бы нахальным 26-летним юнцом», — заключил он.

Материалы по теме:
«Мне казалось, я одна такая» Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Мне казалось, я одна такая»Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
3 марта 2021
«Год хожу с пластиной в груди. Крепления можно прощупать через кожу» Как и зачем российские мужчины меняют внешность?
«Год хожу с пластиной в груди. Крепления можно прощупать через кожу»Как и зачем российские мужчины меняют внешность?
28 июня 2025

Француз стал первым в мире обладателем третьего лица

Житель Франции Джером Амон страдал от нейрофиброматоза первого типа — генетического заболевания, которое привело к развитию опухолей на лице. В 2010 году ему пересадили лицо донора, в том числе веки и слезные канальцы.

В 2015 году Амон простудился и принял антибиотик, который оказался несовместим с иммунодепрессантами, предотвращавшими отторжение трансплантата.

Поиски нового донора затянулись на два месяца. Все это время Амон был лишен зрения, слуха и речи. Ему трансплантировали новое лицо в январе 2018 года. Амон рассказывал, что смирился с изменением внешности. «Было бы ужасно, если бы я не признал новое лицо. Это вопрос идентичности. (...) Мне 43 года, а донору было 22. Так что мне теперь снова 22», — пошутил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

    «Мы за Украину». Российские школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

    Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

    Украина отказалась работать с гражданами в новых регионах России

    Дело о давних убийствах в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

    В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

    Российские войска ударили по спецназу украинского ГУР

    Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах НАТО

    Российские подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости