«Я потерял 80 процентов кожи, у меня чужие лицо и руки». Мужчина попал в жуткую аварию и рассказал о загробном мире

В США мужчина с пересаженным лицом заявил о видениях загробной жизни в коме

Джо Димео из США в 2018 году попал в автокатастрофу, получив ожоги 80 процентов поверхности тела. Молодой мужчина выжил, ему сделали пересадку лица, в интервью People он поделился подробностями пережитого.

На момент несчастного случая, который произошел ранним утром, сразу после того, как Джо отработал ночную смену, ему было 18 лет. Он заснул за рулем своего авто и очнулся через несколько месяцев в ожоговом отделении. Хотя сразу после аварии он был без сознания, мужчина утверждает, что в больнице мог слышать людей вокруг. Когда ему меняли бинты, он испытывал боль, она ему даже снилась. «Они не собираются тебя мучить, они просто снимают повязки, но все равно больно», — поделился Джо.

Как сложилась жизнь Джо после операции

Люди часто спрашивают его, видел ли он загробную жизнь, пока был в коме.

Я выгуливал свою собаку. (...) Я подумал: «О, вот оно что. Думаю, это и есть загробная жизнь — просто я гуляю со своей собакой по бесконечному холму» Джо Димео пострадавший в автокатастрофе

В 2019 году Джо познакомился с доктором из Нью-Йоркского университета в Лангоне, который счел его хорошим кандидатом для пересадки лица и обеих рук. Все понимали, что это рискованная операция — двум предыдущим пациентам она была проведена неудачно. Джо повезло, ему пересадили лицо 47-летнего донора. Вскоре после операции он встретил медсестру Джессику, которая позже стала его женой. Девушка услышала о нем от одного из своих преподавателей в школе медсестер и посмотрела документальный фильм, снятый о трансплантации.

Я помню, как смотрела на его фотографии до и после и думала: «Черт возьми, это отстой. Он был красивым парнем» Джессика жена Джо Димео

Фото: @joeroydimeo

Хотя пара регулярно сталкивается с осуждением, сам Джо считает, что худшая часть его жизни привела в итоге к лучшему. «Я потерял 80 процентов кожи, у меня чужие лицо и руки. (...) Но ведь я нашел спутницу жизни, и если бы со мной не произошел несчастный случай, я, вероятно, все еще был бы нахальным 26-летним юнцом», — заключил он.

Француз стал первым в мире обладателем третьего лица

Житель Франции Джером Амон страдал от нейрофиброматоза первого типа — генетического заболевания, которое привело к развитию опухолей на лице. В 2010 году ему пересадили лицо донора, в том числе веки и слезные канальцы.

В 2015 году Амон простудился и принял антибиотик, который оказался несовместим с иммунодепрессантами, предотвращавшими отторжение трансплантата.

Поиски нового донора затянулись на два месяца. Все это время Амон был лишен зрения, слуха и речи. Ему трансплантировали новое лицо в январе 2018 года. Амон рассказывал, что смирился с изменением внешности. «Было бы ужасно, если бы я не признал новое лицо. Это вопрос идентичности. (...) Мне 43 года, а донору было 22. Так что мне теперь снова 22», — пошутил он.