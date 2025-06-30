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12:31, 30 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о новых пошлинах для мигрантов

Депутат Бессараб назвала новые пошлины для мигрантов зеркальной мерой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Инициатива о новых пошлинах для мигрантов в России зеркально отражает те проблемы, которые сегодня существуют в стране, в том числе в сфере трудовой миграции из иностранных государств, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О мере она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Минфин предложил ввести в начале осени в России семь новых государственных пошлин для мигрантов. Так, например, плату хотят взимать за постановку на учет по месту пребывания, продление сроков за временное пребывание и за разрешение на работу.

«Мы понимаем, что если иностранное лицо готово работать в России, то, конечно, это не должны быть что называется последние средства, на которые гражданин приедет. Безусловно необходимо понимать, для чего он приезжает сюда, с какими целями, как будет трудиться, в каком регионе, на каком конкретно предприятии, у какого работодателя, за какую сумму и так далее», — поделилась депутат.

Увеличение стоимости патента — это зеркальная, на мой взгляд, мера, которая отражает в том числе тенденции в тех же европейских странах и странах Запада. То есть нигде не стоит карта рабочая дешево

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Ранее «Национальное объединение строителей» заявило о высокой зависимости российской строительной отрасли от иностранных работников. Оказалось, каждый шестой работник российской стройки — гражданин другого государства.

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