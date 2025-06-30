Мигрантов в России решили обложить новыми пошлинами

«Известия»: Минфин собрался ввести для мигрантов семь новых пошлин

В начале осени в России могут ввести семь новых государственных пошлин для мигрантов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов.

Например, за постановку на учет по месту пребывания гражданам других стран придется платить 500 рублей. Кроме того, пошлины будут взимать за продление сроков за временное пребывание (тысяча рублей) и за разрешение на работу — 4,2 тысячи.

Сборами обложат выдачу дубликатов некоторых документов и внесение изменений в них. Речь в данном случае идет о разрешениях на работу и патентах. Получение соответствующей бумаги или внесение в нее поправок будет стоить 2,1 тыс. рублей. За выдачу или переоформление патента придется заплатить 4,2 тысячи рублей.

Госпошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства вырастет с 420 рублей до тысячи.

Ранее «Национальное объединение строителей» заявило о высокой зависимости российской строительной отрасли от иностранных работников. Оказалось, каждый шестой работник российской стройки — гражданин другого государства.