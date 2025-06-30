Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:58, 30 июня 2025Экономика

Мигрантов в России решили обложить новыми пошлинами

«Известия»: Минфин собрался ввести для мигрантов семь новых пошлин
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В начале осени в России могут ввести семь новых государственных пошлин для мигрантов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов.

Например, за постановку на учет по месту пребывания гражданам других стран придется платить 500 рублей. Кроме того, пошлины будут взимать за продление сроков за временное пребывание (тысяча рублей) и за разрешение на работу — 4,2 тысячи.

Сборами обложат выдачу дубликатов некоторых документов и внесение изменений в них. Речь в данном случае идет о разрешениях на работу и патентах. Получение соответствующей бумаги или внесение в нее поправок будет стоить 2,1 тыс. рублей. За выдачу или переоформление патента придется заплатить 4,2 тысячи рублей.

Госпошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства вырастет с 420 рублей до тысячи.

Ранее «Национальное объединение строителей» заявило о высокой зависимости российской строительной отрасли от иностранных работников. Оказалось, каждый шестой работник российской стройки — гражданин другого государства.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мигрантов в России решили обложить новыми пошлинами

    В Британии решили ударить по Украине с двух сторон

    В США рассказали о единственном спасении для Украины

    Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен

    Трампа обвинили во вмешательстве во внутренние дела Израиля

    Володин перечислил вступающие в силу в июле законы

    Стриптизерши устроили перед школой эротические танцы для девятиклассников

    Посол оценил отношения России и Норвегии

    Осужденный по делу о подрыве «Невского экспресса» попытался отменить приговор

    Россиянам назвали способные отбеливать зубы продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости