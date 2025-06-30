Пожар на Воробьевых горах в Москве сняли на видео

На Воробьевых горах в Москве произошел пожар, его сняли на видео

На Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно столб дыма, поднимающийся в небо. На заднем плане видно здание МГУ. «Продолжает разгораться», — комментирует автор ролика.

Пожар начался на стройке горнолыжного комплекса, уточняет автор видео. Он утверждает, что на момент записи пожарные еще не подъехали к месту ЧП. Однако по данным канала, сотрудники МЧС уже прибыли на место.

Ранее в Москве загорелось здание театра имени Щукина. Возгорание началось в библиотеке на шестом этаже, после чего сработала пожарная сигнализация. Всех людей эвакуировали.