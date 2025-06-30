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23:26, 30 июня 2025Мир

Пресс-секретарь Белого дома назвала Макрона премьер-министром Франции

Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала Макрона премьер-министром Франции
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министром, отвечая на вопрос о критике политика в отношении торговых пошлин американского лидера Дональда Трампа. Трансляцию брифинга вел C-SPAN.

Макрон назвал пошлины формой шантажа. «Я думаю, что президент и Белый дом, безусловно, отвергли бы эту характеристику премьер-министра Макрона», — сказала она. Левитт подчеркнула, что Трамп эффективно использует свои полномочия по введению и применению пошлин и «продолжает вести переговоры по торговле, чтобы сделать то, что правильно для Америки». По ее мнению, «остальной мир, возможно, к этому не привык».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно потеряли здравый смысл. По его мнению, они пытаются «откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз».

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