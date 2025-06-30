Раскрыта возможная причина крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

Times of India: Причиной крушения самолета Air India в Индии мог стать саботаж

Причиной крушения пассажирского самолета Air India под Ахмедабадом в Индии мог стать саботаж. Об этом сообщило издание Times of India.

Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) рассматривает все возможные причины падения Boeing 787-8 Dreamliner с сотнями пассажиров на борту, включая акт саботажа.

Министр гражданской авиации страны Мурлидхар Мохол раскрыл, что сейчас специалисты анализируют данные черного ящика, а также записи с камер видеонаблюдения. По его словам, финальный отчет будет готов через три месяца.

«Никогда не случалось, чтобы оба двигателя отключались одновременно. Пока рано что-либо говорить, но что бы это ни было, это выйдет наружу», — добавил Мохол.

Самолет Boeing 787 потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня всего через несколько секунд после вылета в Лондон. В результате выжил только один человек. На месте происшествия обнаружили оба бортовых самописца, они должны помочь установить причину трагедии.