Раскрыты подробности о преступлениях задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ

Задержанных в Екатеринбурге членов этнической ОПГ обвинили в убийствах

Задержанных в Екатеринбурге членов этнической организованной преступной группы (ОПГ) обвинили в убийствах конкурентов. Подробности об их преступлениях сообщает Ura.ru

По данным источника издания, семья строила бизнес на торговле овощами, кафе и ресторанах, а также крышевала торговцев, бизнес которых был меньше. С отказывавшимися платить соотечественниками разбирались жестоко: так в 2001 году учинили расправу над Юнисом Пашаевым, в 2010-м пытались расправиться с конкурентом, а в 2011-м разделались с владельцем овощебазы Икрамом Гаджиевым.

По некоторым данным, долгое время главным противником ОПГ был местный криминальный авторитет Андрей Трофимов, известный как вор в законе Трофа. Но у задержанных были связи с осужденным бывшим мэром города Виктором Контеевым.

Российское следствие заявило, что мотивом совершения членами ОПГ преступлений был раздел сфер влияния.

В ходе задержания двое задержанных мужчин скончались. В СК рассказали, что возможной причиной трагедии в случае с одним из них стала сердечная недостаточность, что случилось со вторым — выясняется. МИД Азербайджана выразил протест в связи с произошедшим.

