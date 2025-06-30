Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 30 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о преступлениях задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ

Задержанных в Екатеринбурге членов этнической ОПГ обвинили в убийствах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Задержанных в Екатеринбурге членов этнической организованной преступной группы (ОПГ) обвинили в убийствах конкурентов. Подробности об их преступлениях сообщает Ura.ru

По данным источника издания, семья строила бизнес на торговле овощами, кафе и ресторанах, а также крышевала торговцев, бизнес которых был меньше. С отказывавшимися платить соотечественниками разбирались жестоко: так в 2001 году учинили расправу над Юнисом Пашаевым, в 2010-м пытались расправиться с конкурентом, а в 2011-м разделались с владельцем овощебазы Икрамом Гаджиевым.

По некоторым данным, долгое время главным противником ОПГ был местный криминальный авторитет Андрей Трофимов, известный как вор в законе Трофа. Но у задержанных были связи с осужденным бывшим мэром города Виктором Контеевым.

Российское следствие заявило, что мотивом совершения членами ОПГ преступлений был раздел сфер влияния.

В ходе задержания двое задержанных мужчин скончались. В СК рассказали, что возможной причиной трагедии в случае с одним из них стала сердечная недостаточность, что случилось со вторым — выясняется. МИД Азербайджана выразил протест в связи с произошедшим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно число казненных Украиной российских солдат

    Российский чиновник проиграл 300 тысяч рублей в казино и прижег себе гениталии утюгом

    ООН обвинила Украину в пытках за якобы сотрудничество с Россией

    Гревших ноги у Вечного огня россиян отправили в колонию

    Кадыров рассказал о посетивших свадьбу его сына Адама губернаторах и членах правительства

    Жители ЖК в Новой Москве пожаловались на плохой ремонт в новостройках

    В «Ленте.ру» сменится главный редактор

    Пилот загадочным образом исчез из залитого кровью самолета после крушения

    В России отреагировали на сообщения о задержании агентов ФСБ в Баку

    Раскрыты личности задержанных в Азербайджане российских журналистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости