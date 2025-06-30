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15:27, 30 июня 2025Силовые структуры

Следствие раскрыло мотив преступлений задержанных членов азербайджанского клана

Раздел сфер влияния стал причиной задержания членов азербайджанского клана
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Раздел сфер влияния в бизнесе стал мотивом совершенных преступлений членами задержанного в Екатеринбурге азербайджанского клана. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, задержанные причастны к ряду расправ и покушений в 2001, 2010 и 2011 годах. По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей.

29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу троих фигурантов этого дела. Еще троим продлили на 72 часа срок содержания в СИЗО.

После в СК заявили, что один из фигурантов уголовного дела о давних убийствах в Екатеринбурге мог умереть во время задержания из-за проблем с сердцем.

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