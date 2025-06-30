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02:45, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Рисунки XX века с описанием жизни в будущем насмешили пользователей сети

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Изображение: Jean Marc Cote

Пользователь Reddit опубликовал сделанные в начале XX века рисунки французских художников, на которых показано, как их авторы представляли себе жизнь в 2000 году. Изображения удивили и насмешили комментаторов.

Так, художники вообразили, что люди будущего будут передвигаться на «китоавтобусах», которые будут тянуть за собой киты, а также устраивать в океане гонки верхом на рыбе. Кроме того, на картинах изображено, как почтальон доставляет письма, сидя на небольшом летательном аппарате, людей стригут роботы-парикмахеры, а полицейские преследуют преступника по воздуху, передвигаясь с помощью закрепленных на спине пропеллеров.

«Самолеты? Не. Они будут летать на чертовых китах!», «Что смешного? Я француз, и именно так мы и живем во Франции», «А нам и впрямь нужны гонки на рыбах», — пошутили пользователи Reddit. Многие также задались вопросом, почему на изображениях многое связано с подводным миром.

Вместе с тем другие комментаторы отметили, что некоторые из предсказаний художников так или иначе воплотились в жизнь. «Я вижу, что они нарисовали военно-воздушные силы, танки/БМП, вездеходы. Автоматический оркестр — это, можно сказать, современные аудиосистемы, и еще у нас определенно есть автоматические чистящие щетки», — заявил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что пользователей Reddit удивило видео с «обычным российским летом». В ролике был показан Якутск.

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