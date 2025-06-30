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20:42, 30 июня 2025Моя страна

Родители устроили выпускникам собственные «Алые паруса» в российском регионе

В Красноярском крае родители устроили выпускникам собственные «Алые паруса»
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Родители устроили выпускникам собственные «Алые паруса» в российском регионе. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Kras Mash.

По данным издания, жители красноярского края в течение двух недель делали восьмиметровое судно с мачтой. При этом они старались держать это в секрете, надеясь сделать сюрприз своим детям.

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Так, они пригласили выпускников якобы на фотосессию. В результате впечатленные подростки увидели сидящего на плавательном средстве мужчину, который сказал им напутственные слова. «Дорогие выпускники! Впереди огромный мир возможностей, выпуск — это не финиш, а старт новой главы. Пусть ваш путь будет ярким!» — пожелал он.

Ранее в июне в одном российском регионе впервые появился 300-балльник по ЕГЭ. По данным главы Башкортостана Радия Хабирова, высший балл по физике, информатике и профильной математике получил выпускник уфимского лицея Алексей Лобов.

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