Россиянам напомнили про ежегодную индексацию тарифов на ЖКУ

В Минстрое напомнили, что с 1 июля начнется ежегодная индексация тарифов на ЖКУ

Правительство России продолжит индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году в рамках законодательно установленной процедуры, сообщили в Минстрое России.

Фактическое изменение тарифов в регионах будет проходить в пределах предельных индексов, разработанных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с учетом предложений региональных властей.

Согласно прогнозу, рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги будет определяться уровнем инфляции и изменениями цен на газ и электроэнергию. Индексация тарифов не превысит плановый уровень инфляции. При этом в последние годы фактический рост тарифов остается ниже показателей инфляции и роста цен на сопутствующие товары и услуги, отметили в ведомстве.

Особое внимание уделяется тарифам на тепловую энергию, которые зависят не только от инфляции, но и от стоимости основных ресурсов — газа, угля, мазута и электроэнергии, составляющих более 60 процентов тарифа на теплоснабжение. Аналогично, в тарифах на водоснабжение и водоотведение значительную роль играет рост стоимости электроэнергии, необходимой для работы насосных станций.

«Со стороны государства предусмотрен контроль за недопущением превышения предельного индекса изменения платы граждан за ЖКУ», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили изменить правила расчета ЖКУ в части ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах. Законопроект подразумевает переход на плату, основанную на показаниях общедомовых счетчиков.