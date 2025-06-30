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13:30, 30 июня 2025Экономика

Россиянам предсказали сокращение трат на ЖКХ

Финансист Осянин: Новая методика расчета ЖКУ снизит плату за общее имущество
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новая методика расчета оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) может снизить плату за общее имущество. Таким прогнозом с «Российской газетой» поделился доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

По его словам, переход на фактическое потребление по общедомовым приборам учета (ОДПУ) вместо нормативного расчета позволит сделать систему оплаты более прозрачной и справедливой. Учитываться будет реальное потребление вместо усредненных нормативов, будут исключены необоснованные начисления. Управляющие компании (УК) начнут стремиться к экономии ресурсов, а у жильцов повысится доверие к УК.

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Осянин предсказал значительный экономический эффект для собственников от нововведения. Он считает, что при эффективном управлении домом и использовании энергосберегающих технологий расходы на содержание общедомового имущества могут существенно снизиться. Жильцы будут платить только за реально потребленные ресурсы, что особенно выгодно для домов с хорошей энергоэффективностью.

УК также останутся в выигрыше. Они смогут вести более точный учет ресурсов, иметь возможность оптимизировать расходы и снизить количество конфликтов с жильцами за счет повышения прозрачности финансовых операций. Финансист при этом считает, что ОДПУ необходимо регулярно проверять на предмет качественного обслуживания, проверки качественной установки и настройки приборов.

Ранее в Госдуме предложили изменить оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в части ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах. Законопроект, который находится в разработке, подразумевает переход на плату, основанную на показании общедомовых счетчиков. В настоящее время оплата этих услуг жильцами происходит по нормативу.

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