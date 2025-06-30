Россияне назвали неожиданную причину самозапрета на кредиты

«Выберу.ру»: 20 % самозапретов на кредиты сделаны ради защиты от родственников

Почти 40 процентов россиян, установивших самозапрет на кредиты, сделали это, так как в прошлом уже становились жертвами мошенников, которые оформляли заем на их имя. Это выяснили эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру». Их выводы приводят «Известия».

Кроме того, более 20 процентов из них поступили так, чтобы защититься от действий родных. Оказалось, что родственники не единожды (и часто с успехом) пытались оформить ссуду, используя персональные данные близкого человека, превращая его тем самым в невольного должника.

Среди тех, кто прибегнул к услуге самозапрета, 56 процентов заявили, что довольны этим нововведением и намерены пользоваться им в дальнейшем. Однако 18 процентов респондентов уже сняли этот запрет, так как им понадобились заемные средства.

Кроме того, выяснилось, что 26 процентов из тех, кто установил самозапрет, поступили так в профилактических целях. Чаще всего этой мотивацией руководствуются женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Другие 29 процентов относятся к этой услуге как к инструменту финансовой дисциплины.

По данным Объединенного бюро кредитных историй, самозапрет на кредиты установили почти 10,7 миллиона жителей России. Большая часть пользователей предпочла формат полного запрета на кредиты.