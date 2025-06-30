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05:30, 30 июня 2025Путешествия

Россиянка побывала в Италии и раскрыла траты на поездку

Алина Черненко

Фото: Cristiano Corvino / Reuters

Российская туристка побывала в Италии в июне 2025 года и раскрыла траты на поездку. Своими расчетами она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

Читательница издания отдыхала с подругой в этой стране Европы девять дней и побывала в Риме, Сорренто и Неаполе. Авиабилеты из Казани в Рим с пересадкой в Стамбуле стоили 36,7 тысячи рублей с багажом, а обратно — 36,4 тысячи рублей. Еще около четырех тысяч рублей пришлось отдать на перемещения по стране. Проживание в отелях этих трех городов обошлось путешественнице и ее подруге примерно в 116 тысяч рублей на двоих.

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Во время поездки россиянки иногда питались в ресторанах, а иногда покупали еду в супермаркетах. Автор отзыва рассказала, что большая пицца в Италии стоит от 8 до 15 евро (от 733 до 1,3 тысячи рублей), бокал вина в ресторане — от 5 евро (около 450 рублей), пиво в магазине — меньше 1 евро (около 90 рублей), салат «Капрезе» — от 12 евро (около 1 тысячи рублей), а паста с морепродуктами — 23 евро (около 2,1 тысячи рублей). Кроме того, во всех ресторанах была цена за обслуживание в размере около двух евро с человека — так называемое coperto.

Россиянка добавила, что почти все развлечения были для них с подругой бесплатными — они просто много гуляли, наслаждались красотой городов и атмосферой Италии. Однако 70 евро (около 6,4 тысячи рублей) пришлось потратить на тур на Капри с мини-экскурсией и 10 евро (около 916 рублей) — на подъем на купол собора Святого Петра в Риме.

«Вся поездка обошлась примерно в 195 тысяч рублей, включая визу и перемещения по России. Пришлось откладывать с нескольких зарплат, но это того стоило», — заключила туристка.

Ранее российская тревел-блогерша, живущая в Италии, описала пенсии в этой стране фразой «голодать точно не будешь». По ее словам, пожилые люди там получают около 1 тысячи евро (примерно 105 тысяч рублей).

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