Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:31, 30 июня 2025Россия

Российские бойцы захватили трофейную БМП Bradley

Рожин: Российские бойцы захватили БМП Bradley на покровском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы 255-го мотострелкового полка захватили на покровском направлении трофейную боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Боевая машина была эвакуирована с поля боя. Американская броня сопротивлялась недолго, а вот наши быстро нашли ей применение. Теперь этот Бредли, после ремонта, будет служить у наших фронтовиков», — написал Рожин.

Он отметил, что первые работы по восстановлению БМП уже проводятся. В частности, на нее нанесли опознавательные знаки, а также ведется проверка систем.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России все чаще приносят в качестве трофеев чешские винтовки. Он уточнил, что такие находки российские военные берут с бывших позиций ВСУ в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), Григоровки и Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан ответил на критику диаспоры в России

    Медведица вломилась в трейлер ночью и набросилась на женщину

    Сексолог подсказала способ поговорить со слишком быстро достигающим оргазма партнером

    Причину потери ВСУ Новониколаевки в ДНР раскрыли

    Экс-помощник Кучмы рассказал об очередном ударе по Украине

    Российские бойцы захватили трофейную БМП Bradley

    Обнаружен природный активатор сжигания жира

    Раненый под Курском журналист из Китая пройдет двухнедельное лечение

    Командиры ВСУ предпочли говорить на русском языке

    Сальдо рассказал о рейдах ВС России на подконтрольную ВСУ территорию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости