Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 30 июня 2025Россия

Российские подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику

В Новосибирске подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Отец пострадавшего россиянина отметил, что на юношу напали возле магазина. Причину агрессоры не объясняли.
Всех подозреваемых уже удалось задержать и допросить.

Житель Новосибирска рассказал, что у его сына медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и челюсти. Его состояние назвали тяжелым.

До этого стало известно, что в Краснодаре подростки избили охранника парковки и закидали камнями машины. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Еще раньше в Москве подросток избил гулявшую с ребенком на детской площадке женщину.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    В Москве взорвался автомобиль

    В Кремле прокомментировали ситуацию в Сербии

    Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

    «Мы за Украину». Российские школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

    Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

    Украина отказалась работать с гражданами в новых регионах России

    Дело о давних убийствах в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

    В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

    Российские войска ударили по спецназу украинского ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости