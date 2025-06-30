Российские подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику

В Новосибирске подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
Отец пострадавшего россиянина отметил, что на юношу напали возле магазина. Причину агрессоры не объясняли.
Всех подозреваемых уже удалось задержать и допросить.
Житель Новосибирска рассказал, что у его сына медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и челюсти. Его состояние назвали тяжелым.
До этого стало известно, что в Краснодаре подростки избили охранника парковки и закидали камнями машины. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Еще раньше в Москве подросток избил гулявшую с ребенком на детской площадке женщину.