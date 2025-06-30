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03:54, 30 июня 2025Россия

Российским пенсионерам рассказали о доступных льготах

Доцент Мирзабалаева: Для пенсионеров в России доступен ряд льгот
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России для пенсионеров предусмотрен ряд льгот. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Как она отметила, пенсионерам предоставляются налоговые льготы на имущество, а также вычет на 6 соток по земельному налогу. Также российские регионы могут предоставлять льготы на проезд в транспорте в размере от 20 до 100 процентов.

«Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям компенсируются расходы на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года», — рассказала эксперт.

Доцент напомнила, что подробнее о положенных льготах и способах их получения можно узнать на портале «Госуслуг» и сайте Социального фонда России.

Ранее юрист Юрий Капштык дал совет по повышению уровня жизни при выходе на пенсию. По его словам, в первую очередь при выходе на пенсию необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования, проверить правильность начисления пенсии, не упущены ли дополнительные начисления или доплаты.

Эксперт также обратил внимание на то, что как правило пенсионерам положено бесплатное лечение, регулярная диспансеризация и посещение участкового терапевта или профильных врачей.

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