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11:10, 30 июня 2025Россия

Российский подросток впал в кому после ДТП с участием Patriot

В Петербурге подросток впал в кому после ДТП с участием внедорожника Patriot
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток впал в кому после ДТП с участием внедорожника Patriot на Красносельском шоссе. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Внезапно в него влетел автомобиль.

Школьника в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу. По факту случившегося начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в Уссурийске водитель фуры сбил школьника и провез его под капотом еще несколько метров. Спасти ребенка тогда не удалось.

Еще раньше на трассе в Ленинградской области водитель фуры не заметил впереди идущий автомобиль, сопровождающий спортсменок, и не сбавил скорость.

ЖЗЛ
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